Юрист отметил, что доверие к командиру является залогом успеха.

В украинской армии случаи дезертирства увеличились, в первую очередь из-за плохого командования. Об этом заявил юрист и командир взвода в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко Леонид Маслов в эфире Киев24.

"Основной причиной дезертирства, если откинуть экзотические факторы, такие как наркомания и алкоголизм, является плохое командование. Плохая психологическая работа, плохая подготовка, неавторитетные командиры и недоверие к ним со стороны солдат"

Маслов добавил, что дезертирства нет там, где есть хорошее командование. По его словам, он может подтвердить это по собственному опыту.

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"Исключением являются больные на голову дезертиры. Но там где есть доверие к командиру, там нет дезертирства. На само деле дисциплина основана, в частности, на авторитете. Если командир не идет в бой и ворует, то у него будут дезертиры. Всегда таким людям нужно задавать вопросы о том, почему у них люди дезертируют", - подчеркнул он.

Дезертирство в армии - последние новости

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что бригада призывает и готова брать военных, которые совершили самовольное оставление части. Он отметил, что тех, кто просто бросал позиции, в бригаде не ждут.

Кроме того, СМИ узнали, сколько украинских военных вернулись из СОЧ за ноябрь. В Генштабе подчеркнули, что военные могут вернуться только в определенные воинские части.

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