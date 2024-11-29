В Генштабе отметили, что военные могут вернуться из СОЧ только в определенные воинские части.

В течение последнего месяца на службу вернулось более 6 тысяч военнослужащих, которые самовольно оставили часть и дезертировали. Об этом рассказал источник издания NV в Генеральном штабе.

"И сейчас с введением в действие этого закона они все будут возвращаться в строй воинских частей", - сообщил представитель ГШ.

В Генштабе не озвучили количество военных, которые до сих пор остаются в СОЧ, однако отметили, что эта цифра меньше, чем та, что озвучивалась в медиа. Сейчас упомянутые 6 тысяч человек проходят процесс оформления.

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В Генштабе отметили, что военные могут вернуться из СОЧ только в определенные воинские части. Источник добавил:

"Все воины, которые совершили СОЧ и захотели вернуться на службу смогут это сделать только в определенные воинские части. Это будут батальоны резерва всех армейских корпусов оперативных командований".

По словам представителя Генштаба, когда военный туда возвращается, то командир воинской части не имеет права отказать, а должен однозначно зачислить в списки батальона. А уже потом определенные должностные лица "принимают решение, учитывая желание военнослужащего, куда он вернется на службу".

СОЧ в Украине

21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу. Он касается тех, кто впервые ушел в СОЧ или дезертировал.

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, действие контракта бойцов, которые добровольно вернулись к месту прохождения службы, продолжается. Также им возобновят выплаты и социальные льготы.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства.

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