Полиция открыла производство и ведет расследование.

В Березковском интернате Николаевской области, где вспыхнул скандал из-за того, что 16-летнюю воспитанницу заставили прервать беременность, воспитанники рассказали о других принудительных абортах и случаях сексуального домогательства со стороны некоторых сотрудников учебного заведения.

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«У меня также была беременность, я тоже хотела оставить ребенка. Но как только призналась руководству интерната в этом, на меня начали давить. Вызвали в кабинет, говорили, что я хорошо учусь, у меня все впереди, и этот ребенок мне не нужен. Я очень боялась, что после прерывания больше не смогу иметь детей. Я даже хотела покончить с собой. Но мне сказали, что тихо дадут нужные таблетки и все пройдет. А друзьям я должна сказать, что новость о беременности была ложной. Меня закрыли в комнате, в которой обычно ночью спали медсестры, дали сначала одну таблетку, потом – две. Заставляли выпить их в присутствии медсестры», – рассказала девушка.

По ее словам, подобные случаи беременности в этом учебном заведении не редкость:

«Многие, кто прошел через это, не будут рассказывать. Потому что у них уже семьи, дети. Они не хотят, чтобы их мужья знали об этом. Некоторые даже не рассказывают родным, что воспитывались в интернате», – поясняет Снежана.

Кроме того девушка рассказала о фактах сексуальных домогательств.

В полиции Николаевской области сообщили, что открыли уголовное производство. Воспитанницы интерната сейчас дают показания в прокуратуре.

Принудительный аборт в николаевском интернате: что известно

Инцидент произошел в Березковском учебно-воспитательном комплексе «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней».

Сообщалось, что руководство интерната без предупреждения Службы по делам детей давило на воспитанницу учреждения, которая хотела сохранить ребенка. В течение нескольких дней в изоляторе вместе с врачами ее кормили абортивными препаратами.

В полиции Николаевской области начали расследование по факту принудительного аборта.

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Автор: Катерина Шварц