Руководство интерната без предупреждения Службы по делам детей давило на воспитанницу заведения, которая хотела сохранить ребенка.

В Николаевской области в Березковском учебно-воспитательном комплексе "Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней" 16-летней девушке принудительно сделали аборт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель офиса Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павел Шульга.

По его словам, руководство интерната без предупреждения Службы по делам детей давило на воспитанницу заведения, которая хотела сохранить ребенка. В течение нескольких дней в изоляторе вместе с врачами ее кормили абортивными препаратами.

"Я выяснил, что уже утром ребенок попал в КНП "Кривоозерская многопрофильная больница" Кривоозерской поселкового совета. Ребенка привезли для проведения операции (процедуры искусственного прерывания беременности)", – написал Шульга.

Он рассказал, что посетил с комиссией учреждение, где ему не смогли объяснить, почему не рассматривали возможность сохранения жизни ребенка.

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"В результате препарат убивает ребенка! Психологическое состояние маленькой мамы крайне ужасное! На мой вопрос: "Впервые ли ребенок забеременел в заведении и сделал аборт?", услышал очередную ложь: "Да, это единственный случай", – сообщил представитель.

В Нацполиции в Николаевской области начали расследование по факту принудительного аборта. Правоохранители рассказали, что в присутствии психолога опросили девушку, коллектив учебного заведения, врачей и медицинский персонал больницы.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей". Подозреваемым грозит три года лишения свободы.

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Автор: Денис Прядко