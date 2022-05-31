Галина Данильченко испугалась за свою жизнь после последнего взрыва в городе

Коллабрантка Галина Данильченко, которую оккупанты поставили руководить Мелитополем, отказывается от своей должности. Гауляйтер боится за свою жизнь.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь"

Отмечается, что Данильченко заявила, что хочет отказываться от должности так называемого начальника военно-гражданской администрации после того, как во временно оккупированном городе взорвали фейкового "губернатора".

В то же время Данильченко поставили условие, что уволится она может только сдавшись спецслужбам Украины.

По неподтвержденным данным, за авто "губернатора", которое подорвали, двигалось авто с Данильченко. В связи с этим считается, что взрывчатка могла предназначаться гаулейтеру.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого. По информации СМИ, взрыв прогремел в 7:50. У мелитопольцев, которые проживают в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

Позже местные СМИ сообщили, что после взрыва на носилках носили раненых в результате взрыва. Предварительно, известно, что пострадавшая Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого.

Мер временно оккупированного города Иван Федоров заявил, что есть две версии случившегося - зачистка коллаборантов российскими оккупантами или работа украинских партизан.

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