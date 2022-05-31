Иван Федоров отметил, что фермеры вложили в урожай силы и деньги, а теперь могут остаться ни с чем.

Россияне на временно оккупированных территориях Украины открыто занимаются грабежом, вывозя овощи, зерно и металл. Не стала исключением и мелитопольская черешня, которую оккупанты отбирают у фермеров.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Мелитопольская черешня уже поспела. Начинается первая реализация, но до реализации за несколько дней рашисты собрали всех фермеров, которые ее выращивают в крупных объемах и предложили им сотрудничество: они забирают всю черешню под реализацию, а когда реализуют - передадут какие-то средства", - рассказал мелитопольский городской глава.

При этом он указал, что фермеры начали собирать ягоду, но они могут остаться без какого-либо заработка.

Как ранее сообщал УНИАН, по сообщениям международных СМИ, 11 мая российское судно с украденным украинским зерном пришвартовалось у берегов Сирии. Ранее благодаря усилиям украинских дипломатов от покупки награбленного отказались Египет и Ливан.

23 мая президент Владимир Зеленский призвал мир бороться против продажи Россией зерна, которое ее военные украли во время войны в Украине.

По данным Минагрополитики, россияне украли с временно оккупированных территорий Украины уже около полумиллиона тонн зерна.

Кроме того, россияне воруют не только зерно, стиральные машины и сковородки. Ныне рашисты вывозят еще и металлопродукцию из Мариуполя.

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