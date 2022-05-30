Российские захватчики назвали сегодняшний взрыв в центре Мелитополя террористической атакой со стороны Украины.

Одной из версий причин сегодняшнего взрыва в Мелитополе - вероятна зачистка коллаборантов самими оккупантами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он напомнил, что утром прогремел мощный взрыв в центральной части Мелитополя рядом со зданием, которое принадлежит назначенному рашистами "голове" местной ОВА. По словам Федорова, есть несколько версий того, что произошло:

рашисти делают зачистку коллаборантов, которые больше не нужны оккупантам;

в Мелитополе наблюдается заметное сопротивление местного населения, захватчики пытаются подавить.

"Сейчас происходит тотальная проверка рашистами всех окружающих зданий. Они уже провозгласили этот инцидент террористической атакой со стороны Украины", - отметил Федоров.

Мэр оккупированного Мелитополя детально очертил ситуацию вокруг образовательного процесса в городе.

"Уже полтора месяца захватчики пытаются возобновить учебный процесс. Однако ни один из директоров школ, ни один организатор образовательного процесса не согласился сотрудничать с оккупантами. Они назначили Шапурову исполняющей обязанности начальника отдела образования, но у нее ничего не получается. Несколько дней назад они начали процедуру объединения двух наших университетов - Таврического государственного агротехнологического и педагогического университета. Вооруженные оккупанты объехали все коллективы, рассказывали, что вроде бы пять вузов будут объединять в один и призвали преподавателей написать заявления о вступлении в новые должности. Но большинство педагогов отказались становиться коллаборантами – из 3 тысяч сотрудников согласились на сотрудничество с рашистами лишь 250 человек", - рассказал Федоров.

По его словам, оккупанты не достигли никаких успехов в подготовке к раздаче горожанам российских паспортов.

"На прошлой неделе оккупанты начали подготовку к выдаче российских паспортов местному населению, Путиным был подписан соответствующий приказ. Нашим бывшим сотрудникам ЦПАУ начали звонить и агитировать их выходить на работу, но этого не произошло. Поэтому, сегодня им не удается запустить процесс выдачи паспортов", - констатировал руководитель города.

Он отметил, что сложной остается ситуация относительно отсутствия мобильной связи, поэтому украинцы вынуждены покупать российские сим-карты, которые распространяют оккупанты.

"Рашисти начали продавать или раздавать российские сим-карты. И, к сожалению, из-за отсутствия украинской связи, жители активно разбирают эти карточки, чтобы иметь хоть какую-то мобильную связь", - сказал он.

По словам Федорова, за три месяца оккупации Мелитополя город оставила половина его жителей.

"Относительно эвакуации из города. Официально согласованный украинскими властями маршрут эвакуации заблокирован полностью уже более двух месяцев. Относительно безопасно в течение этих двух месяцев можно было эвакуироваться частным транспортом в Запорожье. Сегодня город полностью заблокирован. В общем, за три месяца оккупации город покинули 50% жителей, что составляет 70 тысяч человек", - сообщил он.

Федоров подчеркнул, что абсолютное большинство жителей города не поддерживают оккупационную власть и поддерживают украинские ценности.

"Героическое сопротивление продолжается. Люди продолжают высказывать свою гражданскую позицию путем митингов и мирных демонстраций. Есть уверенность, что все жители временно оккупированного Мелитополя поддерживают демократические украинские ценности", - добавил глава города.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого. По информации СМИ, взрыв прогремел в 7:50. У мелитопольцев, которые проживают в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

Позже местные СМИ сообщили, что после взрыва на носилках носили раненых в результате взрыва. Предварительно, известно, что пострадавшая Евгения Зайцева - дочь покойного Олега Балицкого, брата псевдогубернатора Евгения Балицкого.

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