В случае запуска железной дороги это значительно упростит логистику для поставки товаров военного назначения и транспортировки их к линии фронта в Донецкой области.

Оккупационные власти в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожные пути в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, железная дорога нужна оккупантам для полноценного возобновления работы порта.

"В случае запуска железной дороги, это значительно упростит логистику для поставки товаров военного назначения и транспортировки их к линии фронта в Донецкой области. Также железная дорога ускорит вывоз ограбленного по оккупированным территориям. Поэтому и спешат", - отметил Андрющенко.

По его словам, сейчас восстанавливают часть железной дороги вдоль завода "Азовсталь".

"Часть пути в районе Сартаны и в районе Железнодорожного вокзала Мариуполя уже почти в рабочем состоянии", - добавил советник мэра.

Напомним, что РФ в 2014 году вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНВ". После чего боевики неоднократно говорили о захвате всей территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты планируют строительство модульных многоквартирных домов для жителей города. В нескольких сотнях метров от домов российские войска готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники, таким образом используя мариупольцев как живой щит.

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