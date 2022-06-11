Недалеко от будущих домов, куда планируют расселить мариупольцев, оккупанты готовят линию обороны.

Российские оккупанты готовят "живой щит" из жителей оккупированного Мариуполя.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты готовят "живой щит" из мариупольцев. На днях мы получили информацию от горожан о начале фортификационно-строительных работ в промежутке между рынком "Азовский" и зданием бывшего супермаркета OBI. Позже оккупационные власти начали осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос, что это строительство модульных домов для бездомных мариупольцев", - отметил Андрющенко.

Он рассказал, что вся эта информация была проверена, и опираясь на данные от нескольких источников из окружения оккупационной "власти" Мариуполя и Мариупольского района, можно сказать, что оккупанты действительно планируют строительство многоквартирных домов, которые быстро монтируются, по технологии, похожей на строительство торговых центров типа "Метро".

"Собственно - временная металлическая будка вроде большой бытовки. Однако, главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - констатировал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, оккупанты не позволяют мариупольцам забрать личные вещи из уцелевших квартир и ускорили процесс сноса жилых домов в городе.