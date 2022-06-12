Город подвергся значительным разрушениям в результате действий российских оккупантов, десятки тысяч гражданских убиты.

Город для жизни, путешествий, любви – таким был Мариуполь перед тем, как РФ пришла и все разрушила. В горсовете Мариуполя показали, на что путинские вояки превратили некогда цветущую "столицу" Приазовья.

Соответствующее видео советник мэра Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале.

Что подарила Россия украинскому Мариуполю? Разрушенные жизни, разрушенные дома, потерю близких и родных, отстунисть будущего. Бесконечный запах смерти по городу везде. Вот оно – истинное лицо "дня россии" – написал он.

На кадрах видны разрушенные до основания здания и разграбленные магазины и офисные помещения.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оно практически разрушено российскими оккупантами.

По словам мэра Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается. До конца года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней. По состоянию на сегодня в городе остается более 100 тыс. жителей.

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