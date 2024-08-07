Больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие законодательных изменений.

По состоянию на начало августа по меньшей мере 34 дела с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК рассмотрели украинские суды с момента внедрения новых норм о нарушении правил воинского учета. В 88% (30 дел) суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы, пишет "Опендатабот".

Отмечается, что больше всего отмен касаются нарушений, которые произошли до вступления в действие изменений в законе. Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия, соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам. Так произошло и в единственном деле в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина-медик. На момент получения истцом медицинского образования обязанности становиться на учет не было. В конце концов, суд отменил штраф.

В 20% штрафы обжалованы из-за нарушения процедуры привлечения к ответственности или отсутствия доказательств совершения правонарушения. Так, например, обжаловали штраф за непребывание на воинском учете в ТЦК мужчины, который за две недели до того получил временное удостоверение о постановке на воинский учет.

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В другом случае в суд обратился мужчина, который прибыл в ТЦК для уточнения данных, вместо этого получил штраф. В постановлении представители ТЦК не доказали совершение правонарушения и пропустили сроки, через которые за это могли наказать.

Стоит отметить, что речь идет только о штрафах за нарушение правил воинского учета по изменениям в ст 210 КУоАП, которые были приняты в мае 2024 года. За такие нарушения могут оштрафовать от 17 тысяч грн до 25 тысяч грн. С начала года в исполнительную службу в целом было передано более 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК и СП.

Ужесточение правил мобилизации

Ранее УНИАН писал, что прибытие военнообязанного в ТЦК для выполнения им требований закона о воинском учете, в частности для уточнения учетных данных, должно происходить на основании официального вызова. В случае отсутствия такого вызова штрафовать гражданина за нарушение правил учета нельзя.

В то же время ТЦК штрафуют украинцев, которые обновили данные в приложении "Резерв+", но явились в региональные центры для уточнения данных. О таких случаях сообщил народный депутат Александр Федиенко.

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