Если постановление ТЦК и СП о взыскании штрафа будет выполняться принудительно, то нарушителю придется заплатить в два раза больше, отметил эксперт.

Продолжается мобилизация в Украине, и военнообязанных, которые не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки вовремя и оплатили штраф, все равно могут призвать.

Штраф нарушитель должен оплатить не позднее, чем через 15 дней со дня вручения постановления, но есть исключения, рассказал "Суспильну" адвокат Сергей Дубок. "Если нарушитель не платит штраф, то постановление направляют по месту жительства, работы или по местонахождению его имущества", - сказал аналитик.

Эксперт предупредил, что если постановление ТЦК о взыскании штрафа будут выполнять принудительно, то нарушителю придется заплатить в два раза больше. "При этом, действия государственных исполнителей по принудительному исполнению постановлений ТЦК регулируются законом Украины "Об исполнительном производстве", который предусматривает, в частности, наложение ареста на банковские счета и имущество правонарушителей", - предупредил эксперт.

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Напомним, военнообязанные граждане Украины - мужчины, которым от 18 до 60 лет, а также женщины-медики, должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. За необновление данных грозит административное наказание - штраф от 17 до 25,5 тыс. гривень.

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сказал, что у сотрудников ТЦК не будет необходимости выдавать повестки на улицах, если все военнообязанные обновят свои военно-учетные данные.

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