ТЦК штрафуют военнообязанных, которые обновили данные в 'Резерв+', - нардеп

Штрафы украинцам выписывают, когда те лично появляются в ТЦК для уточнения данных.

ТЦК оштрафовали украинцев, которые обновили данные в приложении "Резерв+", но явились в региональные центры для уточнения данных.

О трех таких случаях сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram. По его словам, об этих случаях оштрафованные военнообязанные рассказали ему лично.

Первый военнообязанный не был на учете в ТЦК, но после того, как он обратился в ТЦК по уточнению данных, имея актуализацию через "Резерв+", получил штраф в размере 17 тысяч грн.

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Второй, где-то потерял военный билет, и когда пришел обновить данные, после того, как уже это сделал через "Резерв +" получил тоже штраф 17 тысяч грн, из-за потери военного билета.

Третий случай схож со вторым, но там военнообязанный имел справку от полиции о похищении у него документов вместе с военным билетом. На этого гражданина, также наложили штраф, правда, не 17 тысяч грн.

"Я ходил с юристом, он помог оформить правильно документы. Штраф был не 17 тысяч, а 5100", - рассказал военнообязанный.

Нардеп отметил, что руководитель этого ТЦК, возможно, имеет какую-то другую инструкцию разъяснения.

"Все штрафы ТЦК наложены согласно действующему законодательству, здесь вопросов к руководителям этих ТЦК, нет. Хотя мне честно говоря непонятно. В первом случае, уверен, что можно было обойтись и предупреждением", - отметил он.

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Как писал УНИАН, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин опроверг мнение о том, что штрафы за необновление учетных данных будут накладываться автоматически. По его словам, речь идет о соответствующей процедуре, которая может длиться от трех месяцев до года.

Также мы рассказывали, что многие украинцы могут получить незаконные штрафы от ТЦК из-за ошибок в документах, которые допустили в прошлом сами же военкоматы. По словам адвоката Романа Кичко, много лет военкоматы неправильно писали формулировки в документах, неправильно ссылались на требования закона, а теперь за эти неточности будут штрафовать граждан.

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