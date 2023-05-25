56-летний сторонник рашизма назвал "закономерной" гибель гражданского населения в Украине и отрицал российскую агрессию.

Служба безопасности Украины провела следственные действия и объявила подозрение штатному водителю Киево-Печерской лавры, который отрицал существование Украины и поддерживал президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Киево-Печерской Лавры, который отрицал российскую вооруженную агрессию и оправдывал захват украинских территорий", - говорится в сообщении СБУ.

В частности, в апреле текущего года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым "российским", а границы нашего государства "не зарегистрированными". Кроме того, он сказал журналистке, что "Путин не начинал войну" против Украины, а гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал "закономерной".

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"По данным следствия, 56-летний сторонник рашизма еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал российских оккупантов и отрицал их военные преступления", - отметили в СБУ.

В то же время, инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Скандалы с УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных лиц с центрами влияния в РФ религиозных организаций. В январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий документ.

По данным СБУ, уже введены санкции против 17 функционеров Украинской православной церкви Московского патриархата, а почти 250 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ МП.

Недавно суд в Украине впервые вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ МП. Приговор получили экс-руководитель Кировоградской епархии митрополит Иосаф и секретарь этого учреждения. Они полностью признали себя виновными в преступлениях, которые им были предъявлены обвинения. Митрополит выполнял поручения российских кураторов по оправданию российской агрессии против Украины.

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