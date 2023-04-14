При этом он отметил, что надо проверять, куда ушли эти деньги.

Киево-Печерская лавра приносила Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) десятки миллионов гривен оборота в год.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LIGA.net. "Есть много благотворителей, которые жертвовали монастырю и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, вы не отстроили. Отстроили люди, которые жертвовали средства", - пояснил ситуацию Ткаченко.

При этом он подчеркнул, что надо разобраться, на что пошли пожертвования в Лавре: "На сохранение исторического наследия или на Mercedes".

Видео дня

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры

10 марта заповедник "Киево-Печерская Лавра" расторг договор аренды территорий и зданий комплекса со Свято-Успенским монастырем с УПЦ МП. Из-за этого монахи должны были покинуть территорию Лавры не позднее 29 марта. С тех пор произошло несколько столкновений, вследствие того, что представители УПЦ МП не желали выезжать из Лавры.

12 апреля после нескольких неудачных попыток Комиссии Минкульта таки удалось начать работу по описи имущества на территории Киево-Печерской Лавры.

А предстоятель Православной церкви Украины - митрополит Епифаний анонсировал, что на Пасху проведет службу в Киево-Печерской лавре.

Вас также могут заинтересовать новости: