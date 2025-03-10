Могут ли отключить отопление всему подъезду за долги одной квартиры: есть нюансы

Вопрос с оплатой счетов за отопление для многих украинцев стал болезненным.

Тарифы на отопление 2025 зависят от типа отопительной системы, например, что вы используете - газ или электричество, а также от уровня потребления. Однако, даже при минимальных цифрах на счетчике многим украинцам трудно платить по счетам. Бывший депутат Киевоблсовета, адвокат Роман Симутин в комментарии УНИАН рассказал, что делать, если у вас долг за отопление и как не довести до суда.

Как узнать, есть ли долг за отопление

Эксперт говорит, что узнать о наличии долга за отопление можно, проверив платежку. Если же нет возможности проверить платежку, можно обратиться непосредственно к той компании, которая предоставляет вам услуги по теплоснабжению и выяснить, - есть долг или нет. В частности, у поставщика можно попросить акт сверки взаиморасчетов, благодаря которому можно понять, есть ли задолженность.

Также узнать, есть ли долг за отопление, можно в личном кабинете на сайте поставщика, через чат-боты компании-поставщика. Кроме того, пользователи мобильных приложений банков могут узнать о долге в разделе "Коммунальные платежи".

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Могут ли отключить отопление за неуплату или применить другие санкции

Симутин объяснил, что будет, если не платить за отопление в Украине. По его словам, если потребитель не вовремя платит за отопление, то согласно 26 статье закона "О жилищно-коммунальных услугах", ему начисляется пеня, указанная в договоре с поставщиком услуг. Размер пени не может составлять более 0,01% суммы долга за день просрочки уплаты. Кроме того, общая сумма начисленной пени не может превышать 100% размера задолженности лица:

К примеру, если у человека есть долг за отопление в размере 2 тысячи гривен, то ему не могут начислить более 2 тыс. грн пени.

В марте 2022 года из-за войны власти ввели мораторий на начисление пени, однако в конце 2023-го его отменили.

Эксперт объясняет, при каких условиях могут не начислять пеню:

Если государство не предоставило потребителю вовремя льготы и субсидии.

Если потребителю не выплачивали вовремя зарплату, и он это подтвердит документально.

Если в договоре не прописана ответственность за несвоевременное выполнение денежных обязательств, поставщик может через суд требовать взыскания с потребителя, в частности, 3% годовых от просроченной суммы. Это предусмотрено 625 статьей Гражданского кодекса.

Как правило, говорит Симутин, поставщик сначала пытается решить проблему с задолженностью в досудебном порядке - обращается к потребителю с требованием заплатить за предоставленные услуги. Если лицо проигнорирует требование, тогда поставщик может обратиться в суд.

Если суд решит, что с лица нужно взыскать задолженность, то сначала ему заблокируют банковские счета. В том случае, если сумма долга большая, наиболее вероятным может быть наложение ареста и последующая конфискация автотранспорта. Стоит отметить, что конфискация имущества должника возможна только в тех размерах, которые необходимы для погашения задолженности.

Срок исковой давности по задолженности за отопление составляет три года, поэтому обычно сумма долга за это время не так велика, чтобы потребителю грозила конфискация квартиры. При этом на жилье могут наложить арест, но не смогут его забрать. Чтобы должнику действительно грозила конфискация квартиры, к примеру, которая стоит миллион гривен, сумма задолженности должна составлять примерно 800 тысяч гривен. В общем, уверен экперт, это нереально - отобрать у человека квартиру за долги за коммунальные услуги.

Могут ли отключить отопление за неуплату всем в подъезде

Симутин объяснил, что делать, если большой долг за отопление у одной квартиры и стоит ли переживать об отключении всем. По его словам, в старых многоквартирных домах должнику нельзя отключить теплоснабжение, поскольку там установлена параллельная система отопления. С такими лицами разбираются в судебном порядке.

В новых домах, в каждой из квартир которого есть счетчики тепла, и можно регулировать теплоснабжение жилья, существует техническая возможность отключения должника. Но эксперт предупреждает о наличии другой проблемы - чтобы отключить потребителя от теплоснабжения, человек сам должен впустить представителей компании-поставщика в свое жилье, чтобы они поставили "заглушку". А человек может этого не захотеть делать. Поэтому и в таком случае с должником придется разбираться в суде.

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