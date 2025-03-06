Стоимость того, сколько стоит отопление за 1 кв м, зависит от источника тепла.

Для расчета стоимости централизованного отопления в Украине пользуются 315 постановлением Кабмина, законом о жилищно-коммунальных услугах и о коммерческом учете. Именно эти документы определяют основы расчетов стоимости отопления для потребителей, проживающих в многоквартирных домах.

Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал УНИАН, сколько платят за отопление в месяц украинцы, как высчитывают эти суммы и сколько долгов за коммуналку накопили наши сограждане.

Тарифы на центральное отопление: отличие от газового и электрического

По его словам, во всех населенных пунктах с централизованным отоплением, сначала высчитывают все затраты для предоставления такой услуги. Затем их должны утвердить органы местного самоуправления или НКРЭКУ.

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"Под затратами имеется в виду, в том числе и стоимость подогрева теплоносителя, и текущие и капитальные ремонты сетей, которые находятся на балансе теплоснабжающей компании, и заработная плата рабочим. После того, как затраты утвердят, рассчитывают стоимость одной гигакалории, и от этой суммы будет зависеть то, какие счета получат потребители. Стоит отметить, что в стоимость гигакалории также входят потери в сетях", - объяснил Попенко.

Кабмин принял постановление про новые правила оплаты за отопление, которые касаются людей, чье тепло зависит от электричества. В частности, для них ввели льготный объем потребление электроэнергии.

В результате, если человек экономит электричество, то отопление будет обходиться ему дешевле. Попенко рассказа, сколько платят за отопление электрокотлом.

"В документе говорится, что в период 1 октября-30 апреля украинцы, которые имеют электрическое отопление, за потребленные первые 2 тысячи киловатт могут платить по тарифу 2,64 грн за кВт-ч. Если потребление превысит этот установленный лимит, то за киловатт придется платить 4,64", - отметил эксперт.

Тарифы на газовое отопление составляют 7 гривен 96 копеек за 1 кубометр, а потому каждый человек может сам посчитать, сколько тратится газа на отопление всей квартиры и во сколько это обойдется.

По словам Попенко, в 95% квартир в многоквартирных домах невозможно отрегулировать подачу тепла. Другими словами, люди с централизованным теплоснабжением, не имеют возможности следить за тем, сколько тепла потребляют.

В доме с централизованным теплоснабжением есть общедомовой счетчик, который учитывает количество потребленного тепла за месяц. Затем потребленное количество тепла "разбрасывается" на метр квадратный каждой квартиры. В Киеве, к примеру, стоимость 1 гигакалории составляет 1654 гривны 71 копейку.

Как платить за отопление - прогноз по тарифам

По мнению эксперта, поднятие тарифов зависит от одного фактора - выборов. Если будет решено начинать избирательный процесс, то до выборов тарифы не поднимут. Однако, если их не будет, то стоит готовиться к поднятию стоимости коммуналки. В то же время Попенко считает, что отопление вряд ли вырастет в цене.

Он добавил, что в Украине, по сравнению с большинством европейских стран, отопление еще не дорогое. Европейцы платят за эту услугу намного дороге. Главная проблема в том, что большинство наших сограждан неплатежеспособные и из-за этого отопление для них дорогое.

"Представим, человек получает зарплату в размере 8-10 тысяч гривен, а ему за семью нужно заплатить половину этой суммы за коммунальные услуги. Даже в случае получения субсидий, людям не будет хватать денег даже на еду", - подчеркнул Попенко.

В конце 2021 года Госстат опубликовал, что долги украинцев за потребленные коммунальные услуги составляют 81,4 млрд гривен, в том числе из них около 29 млрд - это задолженность за теплоснабжение.

Как считает эксперт, это связано не с отсутствием денег у украинцев для оплаты коммуналки. Граждане просто не хотят платить за услуги, которые не предоставляются.

"В качестве примера можно привести ситуацию в Кривом Роге - в городе платежки с большими суммами разослали людям, которые весь отопительный сезон сидели без тепла. Конечно, эти люди не хотят платить", - добавил эксперт.

По его расчетам, на сегодня общая задолженность за коммунальные услуги составляет более 200 миллиардов гривен.

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