Оркестр Военно-воздушных сил США поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками исполнением "Щедрика".
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Дипломаты обнародовали видео с сообщением от руководительницы оркестра ВВС США в Европе подполковника Кристины Мур Уррутии.
"Оркестр исполнил "Щедрик" как знак чествования американо-украинского партнерства. У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты Америки, который поддерживает ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Желаем вам всего наилучшего в эти праздничные дни", - сказала Уррутия.
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