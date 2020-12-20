"Щедрик" - всемирно известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича.

Оркестр Военно-воздушных сил США поздравил украинцев с рождественскими и новогодними праздниками исполнением "Щедрика".

Читайте такжеНа выставке «100 вертепов в Ватикане» впервые представлена украинская шопкаОб этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

Дипломаты обнародовали видео с сообщением от руководительницы оркестра ВВС США в Европе подполковника Кристины Мур Уррутии.

"Оркестр исполнил "Щедрик" как знак чествования американо-украинского партнерства. У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты Америки, который поддерживает ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины. Желаем вам всего наилучшего в эти праздничные дни", - сказала Уррутия.

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Автор: Людмила Жерновская