С сегодняшнего дня, 23 мая, в Украине можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Facebook.
Основания для получения услуги:
- в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;
- в дальнейшем в случае утери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.
За получением услуги можно обращаться в подразделение ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" или ЦПАУ.
Сколько стоит оформить загранпаспорт и ID
Стоимость услуги зависит от того, насколько срочно вам нужен документ.
1105 грн - в случае оформления в течение 20 рабочих дней. 1583 грн - в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней.
В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.
"На период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов", - отмечают в МВД.
Как сообщал УНИАН, по решению правительства, граждане Украины больше не смогут пересекать границу по внутренним украинским документам, кроме отдельных случаев.
Кроме того, в Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу. УНИАН рассказывал, какие теперь правила.