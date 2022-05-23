Стоимость услуги зависит от того, насколько срочно вам нужен документ.

С сегодняшнего дня, 23 мая, в Украине можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Facebook.

Основания для получения услуги:

в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;

в дальнейшем в случае утери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.

За получением услуги можно обращаться в подразделение ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" или ЦПАУ.

Сколько стоит оформить загранпаспорт и ID

Стоимость услуги зависит от того, насколько срочно вам нужен документ.

1105 грн - в случае оформления в течение 20 рабочих дней. 1583 грн - в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней.

В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.

"На период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов", - отмечают в МВД.

Как сообщал УНИАН, по решению правительства, граждане Украины больше не смогут пересекать границу по внутренним украинским документам, кроме отдельных случаев.

Кроме того, в Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу. УНИАН рассказывал, какие теперь правила.

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