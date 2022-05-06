Важно для украинцев, которые сейчас выезжают в страны ЕС с домашними любимцами.

В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны ЕС Его ввели после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в телеграмме первой леди Елены Зеленской.

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков (животных-компаньонов), животное должно быть:

правильно идентифицировано с помощью микрочипа, – вакцинировано от бешенства и прививка еще действует

иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;

иметь действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или же сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Отмечается, что в случае пересечения границы без получения вышеупомянутых разрешений необходимо сообщить об этом пограничнику. В Польше, к примеру, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства.

"Домашние любимцы – это частичка нашего дома. Поэтому на границе сделают все возможное, чтобы она с вами оставалась", – говорится в заметке.

По последним данным ООН, более 5,5 миллиона человек покинули Украину из-за войны. Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения (Венгрия, Польша, Словакия).

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