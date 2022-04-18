Пограничники могут делать отдельные исключения по пропуску людей из регионов, где ведутся боевые действия, и по внутренним паспортам.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что граждане Украины больше не смогут пересекать границу по внутренним украинским документам, кроме отдельных случаев.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Решением правительства – постановлением, которое действует и действовало ранее – четко определен перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу. Внутренний паспорт среди того перечня не указан", – сказал он.

Демченко добавил, что в первые недели войны сервисные центры не работали, поэтому было принято решение пропускать граждан или по внутренним документам, или с документами, по которым можно было идентифицировать личность.

"Но на данный момент людям стоит соблюдать тот порядок пересечения границы, где определено, что границу можно пересечь по загранпаспорту", – отметил Демченко.

При этом он отметил, что детям разрешено пересекать границу либо по паспортному документу, либо по свидетельству о рождении.

Демченко добавил, что пограничники могут принимать отдельные решения о пропуске людей из регионов, где ведутся боевые действия, и по внутренним паспортам.

"Смотря откуда следует человек, если это из регионов, где ведутся боевые действия, то пограничники могут принимать отдельные решения по таким людям относительно пропуска по внутренним паспортам (например, когда человек из Мариуполя и в него документы сгорели – УНИАН). Но я бы советовал гражданам, которые следуют из других регионов, не спекулировать отдельными решениями пограничников – поскольку они могут получить отказ в пересечении границы, а все же иметь надлежащие паспортные документы для пересечения границы", – сказал представитель Госпогранслужбы.

Демченко подчеркнул, что внутренние паспорта граждан Украины, которые хотят легализоваться в европейских странах, принимать не будут.

"Людям особенно лучше иметь заграничный паспорт в Европе: если они захотят легализоваться, то внутренние паспорта граждан Украины в европейских странах, конечно, принимать не будут", – добавил он.

Отметим, вчера в "Укрзализныце" сообщили о случаях высадки пассажиров на границе, которые не имели с загранпаспорта, несмотря на то, что в начале войны украинцам разрешили пересекать государственную границу по внутренним паспортам или другим имеющимся документам.

Как сообщал УНИАН, срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу с 1 марта продлен на пять лет. Такое постановление приняло правительство 28 февраля в связи с военной агрессией РФ и введением военного положения на всей территории Украины.