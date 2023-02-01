После ракетных ударов подозреваемый присылал фотографии с места поражения, таким образом корректируя последующие обстрелы.

В государственной измене подозревают инспектора по охране труда ГК "Укроборонпром", который в начале полномасштабного вторжения России сдавал позиции Вооруженных сил Украины в Киевской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. "По данным следствия, в марте 2022 года мужчина передавал российскому куратору информацию о результатах ракетных и артиллерийских обстрелов Киева и прилегающих территорий, а также сведения о позиции, дислокации, численности, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ", - сказано в сообщении.

Также после ракетных ударов по жилым домам подозреваемый отправлял фотографии с места поражения, изображения поврежденных конструкций с точным адресом и фрагментов боеприпасов, которыми был нанесен удар, а полученные данные враг использовал для нанесения новых артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по украинским позициям.

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В Офисе генпрокурора отмечают, что подозреваемому предложил сотрудничество с врагом бывший одноклассник, который является сотрудником правительства РФ, полученные данные он передавал представителю Минобороны РФ.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении в государственной измене инспектору по охране труда ГК "Укроборонпром" (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса).

Задержание предателей и коллаборантов в Украине

В Украине регулярно задерживают предателей нашего государства и российских агентов. Так, недавно в Одесской области задержали российского агента, готовивший ракетный удар по энергетическим объектам и порту города Измаил. Также была задержана группа предателей, которые координировали ракетные удары РФ по Днепру.

Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины СБУ начала более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

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