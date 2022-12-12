В 2014 году во время оккупации Крыма офицеры не явились на службу и перешли на сторону врага.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим офицерам Вооруженных сил Украины из Крыма, которые воюют на стороне оккупантов.

"Под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере заочно сообщено о подозрении командиру механизированной роты и начальнику отделения связи – начальнику связи штаба воинской части в АР Крым, по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины для УНИАН.

По данным следствия, в 2014 году во время временной оккупации Россией территории АР Крым и Севастополя офицеры не явились на службу в пункте постоянной дислокации на материковой части Украины. Таким образом они изменили военной присяге на верность украинскому народу и отказались нести военную службу в Вооруженных силах Украины.

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В дальнейшем оба предателя проходили военную службу в составе вооруженных сил РФ на руководящих должностях и принимали активное участие в вооруженной агрессии против Украины на Херсонском направлении.

Отмечается, что в январе 2015 года указанным лицам было заочно сообщено о подозрении в дезертирстве (ч. 1 ст. 408 УК Украины), их объявлили в розыск за денежное вознаграждение.

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