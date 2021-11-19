Отмечается, что восстановить очное обучение заведения могут при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны".

С понедельника, 22 ноября, в Киеве возобновят работу в очном формате все учебные заведения, а также художественные школы и учреждения физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, соответствующее решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Так, с 22 ноября возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности: специализированного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального, высшего образования, а также учреждений физической культуры и спорта, художественных школ и учреждений художественного образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновить очное обучение заведения могут при условии соблюдения противоэпидемических требований, установленных правительством для "красной" зоны.

Читайте такжеПсихолог рассказала, как безболезненно вернуть ребенка в школу после дистанционкиВ КГГА напомнили, что город принял решение о возобновлении очного образовательного процесса со следующего понедельника, опираясь на два основных фактора: устойчивая динамика снижения уровня госпитализации больных COVID-19 и снижение процента загруженности коек с кислородом в столичных больницах.

"Все столичные школы подключены к отоплению и готовы с 22 ноября принять учеников и возобновить очный учебный процесс",- добавили в мэрии.

Ранее УНИАН уже сообщал, что мэр столицы Виталий Кличко анонсировал окончание "дистанционки" для учащихся 1-4 классов.

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Автор: Тамара Отовская