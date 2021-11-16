В столице сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, поэтому прогноз на завершение дистанционного обучения довольно оптимистичный.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда ученики 1-4 классов смогут вернуться в школу. Очные занятия в киевских школах для детей, которые учатся в начальных классах, могут начаться уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, о Кличко сказал в телеэфире "Украина 24".

"Очень много обращений приходит к нам от родителей, которые обращаются с просьбой открыть как минимум 1-4 классы. Мы видели, что на прошлой неделе был пик заболеваемости, сейчас мы видим снижение. Если такая динамика снижения продержится, мы обязательно будем принимать решение о допуске детей в школы", - отметил мэр.

Он напомнил, что решение будет принимать специальная комиссия при КГГА - Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеВ КГГА назвали условие возвращения детей за парты"Если динамика сохранится, то в ближайшее время, я надеюсь, может быть на следующей неделе, уже занятия для начальной школы начнутся (очно – УНИАН)", - сказал Кличко.

По информации мэра Киева, в столице на данный момент заполненность коек с кислородом, подготовленных для приема больных коронавирусом, составляет почти 73%.

"На прошлой неделе, в пиковый период, это было 80%. На сегодня в Киеве развернуто 6 тыс. коек. Если потребуется, то готовы развернуть дополнительных 5 тыс. коек. Но это максимальное количество дополнительных кроватей. Конечно можем еще, но дело в том, кто будет лечить. Проблема во врачах...", - добавил Кличко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кличко объяснил, почему в Киеве продлевали "дистанционку". По словам мэра, никакие рейтинги не стоят здоровья и жизни детей.

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Автор: Инна Андалицкая