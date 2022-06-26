Прадеды Мелинды Симмонс уехали из Украины из-за антисемитизма, а оставшиеся погибли на Харьковщине из-за Холокоста.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала о харьковских корнях и призналась, что с детства ела борщ. В ее семье готовили блюда, которые ассоциировались с нашей страной.

Об этом Симмонс рассказала в интервью ТСН.

Прабабушка и прадед Симмон - с Харьковщины. Она всегда об этом знала, однако никто из ее семьи не ездил в Украину после того, как отсюда уехали ее родственники. Дома мать посла готовила блюда, которые ассоциируются с Украиной.

В детстве на выходных Симмон всегда ела борщ, ей он нравился. Также в ее семье готовили другие украинские блюда.

"О, это очень противоречивая история – моя мама всегда готовила борщ на уикенд, мы любили борщ, и приехав сюда я поняла, что это выдающееся украинское блюдо. Мы дома ели вареники. И это блюдо, когда заворачивают в листья капусты, хотя называли ее иначе, чем здесь", - рассказала Симмон и после уточняющего вопроса вспомнила, что блюдо с капустой - голубцы.

Посол несколько раз была в Харькове. Ей и ее семье удалось узнать, что в Украине еще оставались их родственники, кроме прабабушки и прадедушки. Однако они погибли на Харьковщине.

"Я была несколько раз в Харькове. Что мне удалось там узнать - что у меня были еще родственники, которые оставались в Украине - потому что мои прадеды уехали из-за антисемитизма, а те, что остались, погибли на Харьковщине из-за Холокоста, из-за истребления евреев. Я нашла их фамилии в Харькове. Речь идет про Дрогобычский Яр – это где-то 30-40 минут на машине от Харькова", - сообщила посол.

Симмон надеется, что ее мать приедет в Украину, когда полномасштабная война закончится.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в посольстве рассказали о работе над освобождением британцев, которых приговорили к смертной казни в так называемой самопровозглашенной "ДНР".

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