Сейчас самым важным является то, чтобы права военнопленных полностью соблюдались.

Великобритания делает все возможное для освобождения британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которых взяли в плен и приговорили к смертной казни в "ДНР".

Об этом Мелинда Симмонс, посол Соединенного Королевства в Украине, рассказала в интервью "Суспильному".

"Это-фиктивное дело. Говорить о них как о наемниках - совершенно недопустимо. Они - не наемники. Они - военнопленные. Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Они имеют права, которые нарушает Россия. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права", - прокомментировала дипломат.

Она подчеркнула, что Великобритания делает все, что в ее силах.

"Сейчас самым важным является то, чтобы права этих двух военнопленных полностью соблюдались", - сказала посол.

Приговорены к смертной казни: история взятых "ДНР" в плен британских военных

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспубликы "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Аслин и Пиннер были захвачены в плен в осажденном городе Мариуполь в апреле. Это произошло после того, как их подразделение, которое сдерживало российскую армию в течение 48 дней, сдалось.

Аслин - морской пехотинец из Ньюарка, Пиннер - бывший британский солдат королевского английского полка. Они оба переехали в Украину в 2018 году и подписали военные контракты с украинской армией. Семья Брахима Саадуна сообщила, что он записался контрактником в украинскую армию в 2021 году. Несмотря на это, РФ называет контрактников "наемниками".

Главарь "ДНР" Денис Пушилин усомнился в перспективе их передачи Украине во время обмена.

"В первую очередь я должен руководствоваться решением суда, которое было принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований и предпосылок для их помиловании", - сказал он и добавил, что суд вынес "абсолютно справедливое наказание" трем бойцам.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить трех иностранных добровольцев, которые защищали от российских оккупантов Украину. Она подчеркнула, что иностранцы являются военнопленными.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что для спасения британцев Великобритания должна вести диалог с "ДНР".

На этой неделе Эйден Аслин по телефону предупредил близких, что его ждет расстрел. Оккупанты сказали ему, что Великобритания еще не предпринимала никаких попыток вести переговоры, и сказали ждать казни.

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