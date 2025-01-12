Он документировал российские преступления.

На войне в Украине погиб военный фотограф и оператор, боец 92-й Отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Руслан Ганущак (позывной "Остап").

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь Ивано-Франковского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Наталья Коцкович. В прошлом они вместе работали в пресс-службе "Азова":

"Это мы нашим дуэтом снимали лучшие кадры и короткометражки из Широкино, Гранитного, Бердянского, Лебединского, Марьинки. Мы бок о бок фиксировали в своих сюжетах все преступления России на Донбассе. Руслан был невероятным!".

В мирное время мужчина много путешествовал, а во время войны освещал ситуацию на фронте. Коцкович добавила, что его фотографии с войны и фильм о грузинских добровольцах "Брат за брата" увидели в других странах.

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Потери Украины

В начале декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что за время полномасштабной войны на фронте погибли 43 тысячи украинских воинов, также зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым.

По его словам, оккупационная армия России потеряла 198 тысяч солдат убитыми и более 550 тысяч ранеными.

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