Он документировал военные преступления российских захватчиков.

В Харьковской области погиб украинский военный фотограф Арсен Федосенко. Он получил тяжелое ранение в результате попадания КАБа.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил военнослужащий Тарас Березовец. Федосенко в течение нескольких месяцев служил в 518-м батальоне, в составе 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

"Мы познакомились с Арсеном первый раз в сентябре 2022 года под Купянском. Тогда он только начинал службу в нашей бригаде. Комбат представил его как человека, который будет заниматься созданием фото эпопеи освобождения Харьковщины. Фоторепортажи Арсена о войне появлялись на лентах информационных агентств в течение двух лет и уже после того, когда он перешел на службу в Генеральный штаб. Запомнил Арсена постоянно нацеленным на работу, улыбающимся и довольным даже тогда, когда он валился с ног от усталости. Сегодня мне написало много наших побратимов по 518 батальону. Вечная память герою и почет от воинов", - написал военный. Видео дня

Что известно об Арсене Федосенко:

В Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что погибший капитан был фотографом их медиацентра. Он фотографировал военные преступления россиян и сам погиб во время одного из них.

"Арсен был художником, отцом, гурманом жизни. Человеком, который не знал моральных компромиссов, всегда был верен принципам человечности, профессионализма, военного братства. Жажда жизни и умение ее смаковать органично вылились в желание Арсена защищать свою землю и ценности. Землю, в которую он планировал посадить лозу, и сделать вино, которое бы поразило даже французов", - говорится в сообщении.

Мужчина воспитал двух сыновей и пошел бороться с русскими, чтобы им не пришлось этого делать. "Как человек он был единым целым со своей женой, это невыразимая потеря для нее, пол вселенной. Арсен всегда был там, где нужно. В блиндаже, под обстрелами, он ждал окошка, возможности снять боевую работу. Всегда верен своей профессии. Все, кто вспоминает Арсена, говорят, что он был душой: сообщества, подразделения, украинства. Это невыразимая потеря. Поэтому мы должны ему - посадить лозу в меловых склонах Бахмута, где он их видел, и сделать лучший брют, брют "Arsen", который будет известен на весь мир", - отметили военные.

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