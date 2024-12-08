Президент отметил, что жизнь каждого военного и гражданского является важной для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление избранного президента США Дональда Трампа о якобы потерях ВСУ в войне с Россией.

По словам Трампа, потери Украины достигают 400 тысяч человек, но Зеленский назвал другую цифру. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале президента.

Комментируя вчерашнюю встречу с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, Зеленский заявил, что Украине "нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали".

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"Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч их людей. Это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых. Наши люди ценой своих жизней защищают свой дом, и каждая жизнь наших воинов и наших гражданских ценна для нас. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что одно из ключевых различий между российской армией и Силами обороны Украины - это уровень развития фронтовой медицины, который в нашей армии значительно выше.

Как отметил президент, с сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас.

"Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого", - добавил Зеленский.

Также президент вспомнил о тысячах депортированных украинцев и пленных - как военных, так и гражданских.

"Вот что такое эта война. Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп назвал потери Украины и России в войне, призвав прекратить это "безумие".

"Они (россияне - УНИАН) потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно... Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей", - заявил Трамп.

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