Тамошний суд не проходит мимо даже 18-летних девушек.

Россияне не прекращают свою репрессивную политику на временно захваченных украинских территориях. Как сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, жить под властью захватчиков становится все опаснее.

Если раньше контроль россиян над сопротивлением был меньше, то сейчас даже за "неправильные" разговоры можно быть репрессированным.

"Сначала оккупанты выискивали и пытали активных участников сопротивления. Потом начали устраивать судилища над теми, кто деятельно поддерживает Украину, а теперь попасть под репрессии можно даже за разговоры", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

Видео дня

Тамошний оккупационный суд оштрафовал 18-летнюю девушку и еще нескольких "нарушителей", которые высказывались антивоенными фразами. Их действия назвали " публичными действиями по дискредитации Вооруженных сил РФ".

"Уверен, больше дискредитировать росармию, чем это делают ее воины, генералы и высшее руководство государства на болотах просто не возможно", - отметил мэр Мелитополя.

Напомним, что недавно Иван Федоров заявил о увеличение контроля Кремлем над местными гайуляйтерами в Запорожье. А 10 января в городе были слышны взрывы - позже стало известно о попадании в пункты дислокаций россиян на оккупированный территориях.

Отметим также, что Генштаб ВСУ сообщал о давлении захватчиков на тех, кто получил российское гражданство, но не отрекся от украинского паспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: