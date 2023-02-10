Вероятно, речь идет о попадании по российской базе дислокации.

Во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров:

"В Мелитополе и районе громко! Жители сообщают о взрывах! Беспокойной вам ночи, оккупанты!", - написал глава города в своем Telegram-канале.

Федоров добавил, что сейчас он выясняет детали по прилетам, но потом дополнил, что город содрогается от громких взрывов.

Видео дня

В то же время, один из Telegram-каналов Бердянска сообщил о поражении российских позиций вблизи населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Михайловка.

РИА Мелитополь добавляет, что в городе прогремело два взрыва, а впоследствии была слышна детонация. Вероятно идет речь о попадании за Мелитополем. Также прилетело две ракеты по пункту дислокации россиян в Токмакском районе.

Мелитополь: последние новости

Чуть больше недели назад Иван Федоров сообщил об уничтожении базы россиян в Мелитополе, в результате чего раненых вывозили КамАЗами.

Оккупанты в городе готовятся к обороне населенного пункта, возводя фортификационные сооружения. В то же время борются с движением сопротивления: похитили уже тысячу жителей.

Вас також можуть зацікавити новини: