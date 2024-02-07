Специалисты уже работают над восстановлением последствий действий вражеских хакеров.

Сайт Министерства образования Украины сейчас не работает из-за российской кибератаки, сообщил глава ведомства Оксен Лисовой.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X. Чиновник утверждает, что украинские киберспециалисты уже работают над восстановлением доступа.

"Друзья, вдруг что - сайт Министерства образования временно не работает из-за атаки России. Но наши специалисты уже работают над возобновлением работы", - указал министр.

Как Украина и Россия ведут кибервойну - последние маневры

Украина также осуществляет кибератаки на сайты, серверы россиян. В частности, в декабре украинские киберспециалисты осуществили успешную спецоперацию - атаковали налоговую систему государства-агрессора. Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых серверов ФНС РФ, а далее - в более 2300 ее региональных серверов. Все эти серверы получили вредоносное ПО. Параллельно таким же образом была атакована российская ІТ-компания Office.ed-it.ru, которая обслуживала ФНС РФ.

30 января в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны России, который использовался для спецсвязи.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заверил, что подобные атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

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