В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ.

Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили очередную успешную спецоперацию на территории России ― на этот раз атаковали налоговую систему государства-агрессора.

Как сообщила пресс-служба ГУР, во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а далее ― в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что в результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение. Параллельно таким же образом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, которая обслуживала ФНС РФ.

Видео дня

"В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ ― уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup). Связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями-парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, что была для налоговой дата-центром (банком данных). Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что в результате спецоперации, интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины.

Также отмечается, что возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд.

"По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме ― невозможна. Кибератака ГУР МО Украины стала очередным серьезным ударом по режиму в Кремле, который на время потерял контроль за налогами и сборами", - заявили в разведке.

Операции украинских разведчиков - последние новости

В ноябре военная разведка Украины осуществила киберспецоперацию относительно "Росавиации". В результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ - "Федерального агентства воздушного транспорта "("Росавиация"). Указанное ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации", - поясняют в разведке.

Среди полученных в результате взлома и проникновения во вражеские информационные системы данных ― перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.

Вас также могут заинтересовать новости: