Серверы и сети государства-агрессора ― законная цель для наших киберспециалистов.

Операция в киберпространстве государства-агрессора России, в результате которой взломан сервер Минобороны РФ и прекращено функционирование спецсвязи между подразделениями врага, продолжается. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

"Кибератака продолжается. Мы сейчас снимаем информацию, которая нам нужна для того, чтобы потом ее проанализировать и передать в подразделения Сил безопасности и обороны Украины для дальнейшего поражения тех целей, которые указаны в документах на этих серверах", ― сказал представитель ГУР МО Украины.

Он добавил, что атаки в киберпространстве России будут продолжаться и в дальнейшем.

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"Подобные серверы и сети ― законная цель для наших киберспециалистов и Сил безопасности и обороны Украины. Поэтому такие атаки будут продолжаться", - отметил Черняк.

Кибероперации ГУР: что известно

Как сообщал УНИАН, в декабре киберподразделения ГУР осуществили успешную спецоперацию на территории России ― атаковали налоговую систему государства-агрессора.

Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов налоговой службы (ФНС РФ), а далее ― в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма. В результате кибератаки все серверы получили вредоносное ПО. Параллельно таким же образом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, которая обслуживала ФНС РФ.

30 января в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны России, который использовался для спецсвязи. Именно специалисты ГУР МО совершили операцию в киберпространстве противника. В результате атаки был прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным сервером, расположенным в Москве.

"Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как соответствующее государственным стандартам защиты информации. Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности – военных. Кибероперация продолжается", - заявили в разведке.

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