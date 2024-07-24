В Минобороны рассказали, как ее получить.

В приложении для призывников, военнообязанных и резервистов "Резерв+" появилась новая отметка. Ее могут получить те, кто вовремя обновил свои военно-учетные данные через приложение.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказала LIGA.net, что появление такой спецотметки требует обновления приложения до последней версии. После этого необходимо нажать на три точки рядом с вашим именем и выбрать опцию "Обновить документ".

Уже вскоре под надписью "военно-учетный документ" на главной странице вы увидите зеленую галочку и сообщение, что данные были уточнены вовремя. Аналогичная надпись должна появится в полной информации о документе. Также полные данные будут видны при сканировании QR-кода.

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По словам Черногоренко, специальная отметка покажет работникам Территориального центра комплектования и социальной поддержки и полицейским, что человек вовремя обновил данные.

Мобилизация в Украине

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязал всех военнообязанных граждан обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

В конце июня в Министерстве обороны заявили, что не считают необходимым увеличивать этот срок до 150 дней. Тех, кто не обновил данные, могут оштрафовать на 17 000-25 500 гривен.

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