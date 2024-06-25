Министерство обороны Украины пока не видит оснований увеличивать до 150 дней срок обновления данных военнообязанными.

Об этом в комментарии Эспрессо сообщил спикер министерства Дмитрий Лазуткин. По его словам, уже 2,3 миллиона украинцев обновили свои данные, из них 1,8 миллиона - через приложение Резерв+. "Сейчас мы не видим причин, по которым следует продлевать срок", - добавил он.

Лазуткин отметил, что обновить свои данные можно в Центре предоставления административных услуг, Территориальном центре комплектования и социальной поддержки и в электронном кабинете. "В приложении Резерв+ это можно сделать за 10 минут. До 16 июля есть время, тогда 60 дней истекают", - отметил представитель Минобороны.

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Продление срока обновления данных

Как известно, согласно новому закону все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней.

Сегодня стало известно, что группа народных депутатов подала законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных на 90 дней.

Однако в Министерстве обороны заявили, что не поддерживают его.

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