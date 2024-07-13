Отмечается, что самый простой способ актуализировать информацию о себе - прийти в ЦПАУ.

Военнообязанные украинцы выстроились в очереди в ЦПАУ Днепра, чтобы успеть обновить свои данные до 16 июля. Это можно сделать в приложении Резерв+ или в местном ТЦК и СП.

По словам военнообязанных, прийти в ЦПАУ проще всего, ведь многие имеют неприятный опыт от встречи с военкомами, а приложение Резерв+ не все доверяют.

Представительница одного из ЦПАУ Лина Цумер в комментарии Суспильне сообщила, что обновление данных в приложении Резерв+ и в ЦПАУ ничем не отличается.

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"Это возможно сделать быстрее, без очередей, через приложение Резерв +. Те документы, которые приходят через Резерв+, и которые выдаем мы, военно-учетный документ, - имеют абсолютно идентичную юридическую силу", - отметила Цумер.

Она напомнила, что в ЦПАУ Днепра уже обновили данные почти 14 тысяч человек, те, кто это не сделает, получат штраф от 17000 до 25500 тысяч гривень.

Как обновить данные в ЦПАУ

военнообязанные доложен прийти в ЦПАУ;

администратор вносит информацию в электронную учетную систему;

информация автоматически подтягивается в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег";

заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.

Для обновления данных нужно иметь при себе паспорт и идентификационный код, а также мобильный телефон.

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Кабинет министров принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. Согласно изменениям, ТЦК и СП смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру.

При этом заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что чиновники приравняли военно-учетный документ в приложении "Резерв+" к обновлению данных в ЦНАУ или ТЦК и СП.

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