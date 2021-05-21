Участники требуют остановить преследование культурных деятелей Подола.

На Подоле проходит акция против полицейского насилия. Под Подольское управление Нацполиции Киева вышли представители культурно-развлекательных заведений.

Об этом пишет Украинская правда.

На акцию собрались около 500 человек. Напротив участка установили импровизированную сцену, играет электронная музыка, присутствующие танцуют.

Они держат плакаты с надписями "Полиция насилует и убивает, но не защищает. Почему?", "Уберите мусор с Подола", "Рейв своих не бросает".

Читайте такжеНа улицах Львова античных богов одели в вышиванки (видео)По другую сторону от протестующих стоит около 20 человек с напечатанными плакатами "Стоп наркопритоны в Киеве".

Также на акции заметно флаги Украины и ЛГБТИК сообщества.

Мероприятие охраняет по меньшей мере 100 представителей Нацгвардии, работает полиция диалога и общественные наблюдатели OZON.

По словам работника музыкального агентства "Ухо" Михаила Богачева, они организовали акцию, потому что недовольны ростом полицейского насилия на Подоле.

"Мы требуем снять главу Подольского управления Нацполиции, справедливого расследования рейда на Нижнеюрковской, который сопровождался избиением людей и расследования избиения Дмитрия Бугайчука, которое произошло 19 числа.Также мы требуем остановить преследование культурных деятелей Подола и обеспечить нам возможность работать по закону", - рассказал он.

Избиение художника в Киеве: что известно

Ранее в Киеве спецназовцы задержали музыканта и художника Дмитрия Бугайчука.

Сначала мужчина лежал на земле, потом несколько часов стоял в наручниках у стены.

Правоохранители заявили, что нашли у него наркотики. Сам Бугайчук отрицает это.

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Автор: Людмила Жерновская