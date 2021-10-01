Госслужащий имел доступ к совершенно секретным сведениям и поделился информацией с мужчиной, у которого такого доступа не было, выяснили правоохранители.

В Ривне за разглашение государственной тайны будут судить чиновника, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Об этом сообщила пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Во время досудебного расследования установлено, что чиновник отдела одного из государственных учреждений в январе 2019 года, имея допуск и доступ к гостайне со степенью "Совершенно секретно" и "Секретно", раскрыл тайные сведения мужчине, который на то время не имел допуска и доступа к такой информации.

Читайте такжеТюрьма за пропаганду войны: суд наказал жителя Мариуполя"...он оставил электронный файл с информацией об инфраструктуре военных объектов на своем рабочем ноутбуке, который не предназначен для обработки информации с ограниченным доступом и был подключен к сети интернет, что позволило ознакомиться с указанными данными постороннему лицу, что, согласно заключению эксперта, могло нанести ущерб национальной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в 2018 году Печерский районный суд Киева признал сотрудника Внешней разведки Украины виновным в разглашении гостайны и в сотрудничестве с самопровозглашенной "ДНР". Злоумышленника суд приговорил к шести годам тюремного заключения.

Автор: Светлана Макринская