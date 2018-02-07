Двойной агент: сотрудника внешней разведки Украины приговорили за сотрудничество с "ДНР"

14:15, 07 февраля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Печерский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 328 (разглашение государственной тайны) УК Украины. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Он, являясь сотрудником Службы внешней разведки Украины, в течение сентября 2014 года по март 2015 года достоверно зная, что на территории Донецкой области создана террористическая организация "ДНР", совершил содействия деятельности указанной террористической организации, путем сбора и последующей передачи представителю террористической организации "ДНР" сведений, касающихся деятельности Службы внешней разведки Украины, в том числе, составляющие государственную тайну", - говорится в сообщении.

Кроме заключения, мужчину на три года лишили права занимать определенные должности и военного звания.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность сети информаторов террористической организации "ДНР", которые передавали данные об украинских военных российским спецслужбам.

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Теги: #ДНР#разведка#информатор ДНР