'Призывы против Украины': нардеп объяснил, почему невозможно расформировать ТЦК

Нет альтернативной системы с таким результатом в мобилизационных процессах, который дает ТЦК.

В Украине звучат идеи, чтобы расформировать ТЦК. Впрочем, пока такое решение невозможно ввести, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский в комментарии 24 каналу.

Как отметил нардеп, мобилизация в Украине имеет много проблем. Но обеспечить быстрое реформирование во время полномасштабной войны невозможно. По состоянию на сейчас нет альтернативной системы с таким результатом в мобилизационных процессах, который дает ТЦК. Если распустить эту структуру, то лучше не станет.

"Львиную долю мобилизации обеспечивает именно ТЦК. Поэтому любые призывы разрушить систему, пока не будет действовать какая-то другая эффективная система, - это призывы против Украины, которые вредят интересам национальной безопасности", - сказал Вениславский.

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Зато Украина работает над реформами в Министерстве обороны и Вооруженных Силах, чтобы было меньше чувствительных случаев, которые возмущают общество. Но все это - дело времени. К примеру, сейчас идет работа над прохождением ВВК. Есть много нареканий, что там не всегда учитывают реальное физическое состояние человека.

Расформирование ТЦК - что известно

Депутат Юлия Яцык сообщила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады предложила расформировать ТЦК и СП в Украине и создать из их работников более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте. А вместо военкоматов могут создать рекрутинговые центры.

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что реформирование ТЦК невозможно, поскольку это влияет на эффективность мобилизации.

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