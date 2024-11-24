Он отметил, что ТЦК обеспечивают 95-98% мобилизации.

Народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский раскритиковал идею, высказанную некоторыми депутатами, о том, что следует расформировать ТЦК и отправить их работников на фронт. В интервью NV он назвал такие заявления своих коллег непродуманными и вредящими интересам национальной безопасности и обороны Украины.

"В условиях полномасштабного вторжения и войны, которую ведет Украина против страны-агрессора, реформировать ТЦК, которое обеспечивает 95-98% выполнения мобилизационных мероприятий, которые нужны для пополнения новых резервов... В условиях войны заявлять о необходимости распустить ТЦК, заменить их какими бы то ни было альтернативными формами привлечения граждан в Вооруженные силы, учитывая практику, - это точно игра против Украины, против нашей независимости, государственного суверенитета", - отметил он.

Вениславский отметил, что, хотя поддерживает рекрутинг, однако на сегодня он абсолютно не может перекрыть все те мобилизационные мероприятия, которые выполняют ТЦК. Поэтому во время войны распускать ТЦК - это однозначно предательство, подытожил он.

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Отвечая на вопрос о претензиях, которые накопились к ТЦК, он признал, что случаи нарушений есть, и на них нужно реагировать, однако они не являются массовыми, и "находятся в пределах статистической погрешности".

Расформирование ТЦК - что известно

Депутат Юлия Яцык сообщила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады предложила расформировать ТЦК и СП в Украине и создать из их работников более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте. А вместо военкоматов могут создать рекрутинговые центры.

В то же время член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко отметил, что реформирование ТЦК невозможно, поскольку это влияет на эффективность мобилизации.

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