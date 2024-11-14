Федиенко добавил, что сейчас в ТЦК еще остались военные, которые имеют ранения или физические ограничения.

Реформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки невозможно. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко из фракции "Слуга народа".

"Я считаю, что то, что касается расформирования или сокращения ТЦК, - это чисто популизм, больше ничего. Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. На это есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, которые имеют или ранения или ограничения физические. К тому же, когда их постоянно реформируют, они физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации", - заявил он Радио Свобода.

По словам нардепа, "больше надо популяризировать историю, которая связана с рекрутингом, но делать это так, чтобы рекрутинг работал гарантированно".

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"То есть когда военнообязанный через модель рекрутинга идет в военное формирование, в воинскую часть, он должен четко понимать, что он туда попадет. А не так, что после боевого военного слаживания он попадает в гранатометчики или пулеметчики. Этого не должно быть", - сказал нардеп.

Федиенко убежден, что это нивелирует именно привлекательность механизма рекрутинга. Он добавил:

"Ну и, конечно, оставить за военными частями, чтобы в воинских частях были собственные ВВК или они заключают соглашение с медицинскими учреждениями, которые проводят соответствующие ВВК".

По его мнению, таким образом постепенно эффективность набора военнообязанных перейдет к рекрутингу, а ТЦК будут реализовывать общую политику государства в отношении военнообязанных.

Возможность реформирования ТЦК

Депутат Юлия Яцык сообщила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады предложила расформировать ТЦК и СП в Украине.

Украинский военный Даниил Яковлев заявил, что ТЦК и СП требует реформирования в другой, более современный формат. В частности, в военкоматах нужно убрать военный сегмент, и все перевести на обычные ЦНАПы.

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