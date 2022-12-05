Защитница Мариуполя пожаловалась, что на нее обрушилась куча хейта в соцсетях.

После волны мощной критики в адрес Екатерины Полищук, известной как "Пташка" с "Азовстали" ее страницу вообще забанена в Instagram. Поэтому защитнице Мариуполя пришлось регистрироваться в Twitter.

"Угадайте, кого заблокировал Инстаграм на месяц? Да-да. Транслируешь свои мысли? На нафиг, минус страница, которой три года... Но это писец, уважаемые", — написала защитница Мариуполя в своем Телеграмм- канале.

Также из-за "бана" в Instagram "Пташка" решила зарегистрироваться в Twitter. Она возмущена тем, что в такой нелегкий период ей заблокирован доступ к "инсте" на 30 дней:

Видео дня

"Если рушится, то все. В сложнейший период, когда в частности ко всему, что происходит в моей жизни, из-за стойкости позиции с разгона влупилась в стену непонимания, хейта и проклятий, Инстаграм решил "поддержать" меня и забанил на 30 дней. Что ж, переезжаю в Твиттер".

Пташка с "Азовстали" - чем она известна и что вызвало скандал вокруг нее

Напомним, Екатерина Полищук "Пташка" стала известной, когда начали появляться видео из Мариуполя с ее пением. Девушка - актриса народного драматического театра-студии, поэтесса, исполнительница классических арий и патриотической классики.

В августе мать "Пташки" рассказала, что ее дочь находится в колонии в Еленовке. Из плена Полищук вернулась только осенью.

3 декабря она получила орден "За мужество" из рук Зеленского. После этого Полищук в своей соцсети выразила восхищение решительностью украинского президента. Из-за этого ее атаковали хейтеры.

4 декабря в своей инста-странице "Пташка" обратилась к завистникам и назвала их комментарии "зрадофильскими".

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