Идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые сейчас подконтрольны правительству, неприемлема для более чем половины опрошенных.

По состоянию на конец ноября 78% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в Европейский союз, 77% – за вступление в НАТО в случае проведения такого референдума.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Авторы исследования отмечают, что эти цифры несколько меньше, чем были в июле этого года (85% поддерживали вступление в ЕС и 83% – вступление в НАТО). При этом сейчас против вступления в ЕС и НАТО – лишь 5% респондентов.

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"Зато увеличивается доля тех, кто не определился или не хотел бы голосовать: 3% и 14% соответственно. Сейчас показатель поддержки вступления в НАТО на том же уровне, который был в начале вторжения в марте 2022 года. Однако не хотели бы видеть Украину в Североатлантическом альянсе лишь 5% опрошенных, 15% – не голосовали бы, и 3% – не определились", – говорится в опросе.

Социологи обратили внимание, что возрастных различий по поддержке евроинтеграции нет.

"В целом в каждом из регионов большинство поддерживает вступление в оба союза, но больше всего желающих увидеть Украину в составе ЕС и НАТО – среди жителей столицы и Запада", – говорится в сообщении.

При этом идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые сейчас подконтрольны правительству, неприемлема для более чем половины опрошенных (53%).

"В то же время 40% респондентов целиком или скорее поддерживают такую идею: относительно чаще на такой шаг готовы пойти жители западных регионов и столицы; люди среднего возраста. Зато жители востока, центра и юга, а также старейшие поддерживают эту идею меньше всего. Даже среди сторонников вступления Украины в НАТО эту идею поддерживают лишь 44%, тогда как 51% – против", – отметили социологи.

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