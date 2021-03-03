Зло по вызову

Недавно одной из обсуждаемых новостей стало убийство таксистом пешехода по пустяковому «конфликту» между ними. УНИАН собрал истории из Реестра судебных решений, как таксисты насилуют, грабят и просят сурово не наказывать за езду в нетрезвом виде.

Не так давно одной из обсуждаемых новостей было убийство, которое совершил водитель такси в центре Киева. Конфликт вспыхнул у пешеходного перехода. В сети есть видео этой трагедии и на нем видно, как пешеход что-то говорит водителю, тот выскакивает из машины и наносит несколько ударов, ставших смертельными... Буквально через несколько дней новость об еще одном убийстве. Полиция Черниговщины сообщила, что задержан таксист, который зарезал пассажира и спрятал тело в лесу.

Конечно, подобные преступления – редкость. Но, судя по новостям и Реестру судебных решений, среди таксистов встречаются насильники, грабители, наркоманы. Да и просто драк с участием таксистов – пруд пруди. УНИАН отобрал самые показательные, шокирующие и странные случаи об этих «всадниках Апокалипсиса» на «шашечках».

Серия изнасилований

В октябре прошлого года УНИАН писал о таксисте-насильнике. По информации СМИ, жертвой злоумышленника стала молодая женщина, которая отдыхала с подругой в развлекательном заведении. Перед его закрытием девушка вызвала такси, села на заднем сидении. Через несколько минут поездки автомобиль внезапно свернул к лесопарковой зоне. Вопрос о маршруте разозлил водителя: он начал кричать и остановил машину. Таксист пересел на заднее сиденье, начал раздевать, душить и бить женщину. Затем изнасиловал и отвез домой. Водителя нашли, мерой пресечения стал круглосуточный домашний арест, досудебное расследование уже завершено и осталось передать дело в суд.

Годом ранее только в Киеве произошло, как минимум, три подобные истории. Первая - в августе 2019-го. Таксиста быстро задержали, и он признался, что его пассажирка была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью: изнасиловал и забрал золотые украшения.

Другой таксист изнасиловал двух девушек за два вечера - 29 и 30 июля 2019 года. Преступник охотился поздним вечером у метро «Академгородок», предлагал девушкам отвезти их в Ирпень. Одна из пострадавших рассказала, что на автомобиле был бренд известной службы такси, и это усыпило ее бдительность. По дороге в Ирпень водитель останавливался у леса, якобы для того, чтобы сходить в туалет, а затем возвращался, открывал дверь со стороны пассажирки и принуждал к оральному сексу. Одной из девушек, он не только угрожал, но избил ее, начал душить. Не брезговал насильник и грабежом. У одной пассажирки отобрал мобильный, вторую заставил перевести ему на карточку 4000 грн. В декабре 2019-го он был осужден на восемь лет.

Не надо быть криминалистом, чтобы предположить, что эпизодов с изнасилованием у маньяка-таксиста могло быть больше двух. Он действовал по отработанной схеме и был уверен в своей безнаказанности – приезжал на «охоту» на одну и туже автобусную остановку, туда, где его могли опознать. Такой наглости способствовало и то, что после такого преступления девушки не спешат обращаться в полицию. Кому захочется еще раз пережить страх, боль и прочитать о себе комментарии: «У нее денег не было, вот и решила так рассчитаться, а потом написала заявление»?

«Если хочешь остаться живой, сиди тихо»

Повторимся, эти истории – лишь вершина айсберга. Например, 17 сентября 2020 года столичного таксиста осудили на четыре года за то, что он ограбил пассажирку. Девушка рассказывает, что села в такси в центре Киева, у ресторана на Парковой. По дороге водитель свернул в Гидропарк, заблокировал двери и предложил рассчитаться с ним сексом. Девушка отказалась. Прозвучала угроза: «Если хочешь остаться живой, сиди тихо». Затем прозвучало требование отдать все ценное: «А то живой не выйдешь!».

Пассажирка отдала таксисту все свои золотые украшения и тысячу гривен наличными. Только после этого она смогла покинуть салон авто. А на суде насильник в свое оправдание придумал целую историю о «пьяной пассажирке», которую якобы стошнило в салоне его такси. В его фантазии берег Днепра был единственным местом, где можно было помыть машину. Таксист живописал на суде, что, поскольку девушка сама почистить салон не смогла, он, практически, вынужден был взять ее деньги и золото.

Стоит отметить, что криминальный стаж конкретно этого таксиста начался еще в 96-м году, он отсидел уже пять сроков, в том числе за изнасилование и грабеж. К сожалению, в Реестра судебных решений четко не сказано, работал ли он в службе такси или просто ждал жертв у ресторана. Вместе с тем, использовать такси как прикрытие пытаются многие преступники. Весной 2019 года в Киеве была задержана банда «клофелинщиков», которые искали жертв в машине с «шашечками», и, опоив их, забирали все ценное. По материалам дела у них был 21 эпизод с отравлением и ограблением пассажиров.

«Одна дама мне рассказывала, как ее зять так на Троещину ехал. Поймал машину, таксист предложил кофе выпить. Нашли наутро не в себе, в каких-то кустах. Несколько дней откачивали», - так коротко описывают методы преступников в комментариях под новостью прокуратуры Киева о «клофелин-такси».

«Приехало много такси, а потом полиция»

Отдельная тема – потасовка таксиста с пьяным пассажиром, которые не хочет или уже не может заплатить. В суде все переходит во взаимные обвинения уровня: «Он первый начал». Например, в одном из дел, описанных в Реестре судебных решений, мы нашли такой рассказ киевлянина-пассажира: «Я сказал, что вынесу деньги и рассчитаюсь, но таксист требовал оставить телефон. Я отказался, тогда водитель попытался снять с меня куртку и начал драку. Я зашел домой, вызвал полицию и вышел на улицу. Приехало много такси, а потом полиция, и меня почему-то повезли в участок».

А вот в начале ноября 2017 года в одном из сел под Обуховым в Киевской области драка с пьяным пассажиром превратилась в поножовщину. Водитель долго искал адрес, задержался. Его пассажиры, семейная пара, возвращались с дня рождения, где, естественно, выпили. Женщина села на переднее сидение и начала высказывать все, что думает об опоздании. Водитель ответил. В диалог вступил ее муж, который сидел на заднем сидении. Он ударил водителя кулаком в затылок, начал душить… Все это во время движения! Таксист вырвался, остановил машину, выскочил из авто. Бросился на обидчика с монтировкой в одной руке и ножом в другой, но что-то пошло не так. Таксист оказался на земле, пассажир прижал его грудь коленом (хотя, логичней было бы прижать руку с ножом). В итоге, таксист ранил своего обидчика. Пострадавший рассказывает, что после этого водитель выбросили из машины их с женой вещи и уехал. Суд счел удар ножом превышением самообороны, таксист получил год условно.

В еще одной драке (дело также есть в Реестре судебных решений) сошлись таксист и водитель маршрутки из Запорожья. Первый утверждал, что микроавтобус его подрезал – маршрутка перестроилась в правый ряд, чтобы забрать пассажира. Таксист остановил свою машину, оставив в ней своих пассажиров, и побежал к микроавтобусу. Окно у водителя маршрутки было открыто… Дальше показания водителей расходятся. Один рассказывал, что ему зарядили по щеке, второй утверждал, что хотел это сделать, но промахнулся. Как бы то ни было, водитель маршрутки не мог не дать сдачи. Он выскочил, пнул таксиста, да так, что тот упал и сломал ногу. Решением суда водитель маршрутки получил два года условно и должен выплатить таксисту 25 тысяч гривен за моральный и еще 100 тысяч за материальный ущерб.

«Хотел насунуть на нос бейсболку»

К слову, агрессия таксистов, похоже, типичная история: пассажир громко хлопнул дверью – водитель полез в драку. О таком случае рассказывал житель Львова Айтал Сергеев в начала ноября прошлого года. Началось все из-за отказа водителя брать пассажира с собакой (парень говорит, что сообщал диспетчеру, что будет с домашним питомцем).

«Выйдя из машины, я громко закрыл дверь, на что водитель отреагировал очень буйно и начал бить в лицо. Я пытался защититься, но не смог... Водитель повалил меня на землю и пытался бить ногами в лицо», - рассказывал парень. Он выложил в соцсетях свое фото после инцидента, и нем без рентгена виден перелом носа.

Теперь таксисту грозит штраф от 850 грн, исправительные или общественные работы.

За похожий инцидент в столице суд в августе прошлого года присудил водителю такси 130 часов общественных работ. Само происшествие произошло в августе 2018 года. Как рассказывает пассажирка, водитель выбрал маршрут, который был длиннее, в итоге, ехали дольше, чем она рассчитывала, да и сумма стала выше. Девушка рассчиталась, вышла, недовольно хлопнув дверью. Водитель рванул вслед, догнал, ударил ее по голове сверху вниз. Таксист утверждал, что целился по козырьку кепки, хотел оплеухой «насунуть на нос бейсболку». Но удар пришелся по лицу.

«Выпил всего-то бутылку пива»

К сожалению, в Реестре судебных решений мы нашли множество историй о таксистах, которые садились за руль явно нетрезвыми – то ли в состоянии алкогольного, то ли в состоянии наркотического опьянения. Естественно, практически все рассказывали следствию о своей невиновности: «Пробил колесо, высадил пассажира, выпил бутылку пива».

Но встречаются и случаи признания вины. Правда, с довольно странной просьбой: «Прошу не лишать меня водительских прав, поскольку работаю таксистом». Удивительно, но в одном таком случае, который мы нашли в Реестре судебных решений, судья, действительно, вынес предельно мягкое решение для пьяного водителя - ограничился штрафом в 10,2 тыс грн.

Достаточно странная история произошла в Киеве начале этого года. Как пишут в столичных пабликах, патрульные задержали нетрезвого водителя на проспекте Лобановского, искали свидетелей и решили, что таксист - лучшая кандидатура. Но в тоге водитель такси повел себя неадекватно, протащил на капоте подошедшего к его машине полицейского и умчал. В соцсетях утверждают, что за этим последовала погоня со стрельбой. В итоге, таксист погиб в реанимации от огнестрельного ранения в голову. По одной из версий, он был в наркотическом опьянении и выстрелил в себя из травмата.

«Компания не несет ответственности»

Безусловно, среди водителей такси есть масса порядочных людей, а грабители и насильники могут быть не только таксистами, но и представителями других профессий. Но, по логике, службы такси должны тщательно отбирать тех, кому пассажиры доверяют свою жизнь. На практике же стать таксистом предельно просто: никто не будет копаться прошлом и выяснить, насколько водитель психологически устойчив. УНИАН писал об этом в материале «Опасное такси».

Зачем компании утраивать строгий отбор водителей, если она не несет ответственности за то, что происходит с пассажиром? К примеру, в соглашении с Убер (похожие пункты есть в приложениях Болт, Уклон и других так называемых информационных службах такси) написано: «Компания Убер не несет ответственности за телесные повреждения или материальные убытки, связанные с обслуживанием, или другим способом, обусловленным использованием услуг. Если компания Убер не заключила с вами отдельного письменного соглашения, вы признаете, что компания Убер не обеспечивает осуществления перевозок, услуги предоставляются вам исключительно для вашего личного некоммерческого использования».

По словам экспертов, 98 процентов тех, кто работает на рынке такси, не платит налоги, не контролируют техническое состояние машин и здоровье водителей. Упорядочить этот рынок должен новый закон о такси, который обсуждается сейчас в Верховной Раде. Но когда документ будет вынесен в сессионный зал на голосование, принят и начнет работать – пока большой вопрос.

Влад Абрамов

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