Главная елка страны в этом году даже не вошла в тройку лидеров по цене.

Украинские города ежегодно пытаются устроить новогоднюю сказку с необычными иллюминациями, оригинальными елками и сказочными фотозонами. Однако бюджеты на это выделяют совершенно разные. В этом году больше всего денег на обустройство новогодних локаций потратили в Днепре.

Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО".

Первую строчку рейтинга самых дорогих елок Украины в этом году занимает красавица из Днепра. Из бюджета города на елку, украшения, иллюминацию и подарки потратили аж 75 миллионов гривень.

В Одессе в этом году на новогодние иллюминации и елку потратили аж 12 миллионов гривень.

Читайте такжеКак загадать желание на Новый год: 5 секретов, о которых вы точно не зналиНе отстает от лидеров рейтинга и новогодняя красавица в Запорожье. На нее городские власти потратили более 10 миллионов гривень.

А вот столица не вошла в тройку лидеров. Главная елка страны обошлась лишь в 5 миллионов гривень. За эти деньги обустроили сразу 5 новогодних локаций. На каждую потратили по миллиону. Финансово помогли спонсоры и благотворители.

Более скромные бюджеты предусмотрели на обустройство новогодних локаций на западе страны. В частности, в Ивано-Франковске праздник обошелся в 400 тысяч гривень.

В Львове елка и другие локации обошлись городскому бюджету в чуть более 200 тысяч гривень.

Кстати, такую же сумму, свыше 200 тысяч гривень, потратили на елку в Полтаве.

Меньше всего денег в этом году потратили в Тернополе - 200 тысяч гривень из бюджета на все: от елки до гуляний.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье мужчина перемазал свои елки коровьим навозом и известью. "Ароматные" украшения он решил использовать не просто так.

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