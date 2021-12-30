Так он хочет защитить елки от воров.

На Закарпатье мужчина перемазал свои елки коровьим навозом и известью. "Ароматные" украшения он решил использовать не просто так.

Об этом сообщает "Голос Карпат".

Пенсионер из села Нараева на Бережанщине "украсил" несколько десятков елок навозом. Он перемазал деревья не только коровяком, еще он побрызгал на них известью.

"Ароматные" украшения имеют отвратительный и странный вид. Однако сам владелец елок ничего плохого в этом не видит. Более того, он намеренно избрал столь отвратительный метод для "украшения" елок.

Все дело в том, что два года назад перед праздниками с его двора украли пять елок и несколько кустов. Мужчина очень любит выращивать деревья и был очень расстроен из-за поступка воров. После этого он решил не украшать елки гирляндами. Вместо этого он обработал деревья вонючим навозом и разложил "ароматные" остатки жизнедеятельности коров на ветках.

Читайте такжеФотография Зеленского попала на ритуал очищения перуанских шаманов (видео)Пенсионер считает, что теперь его елки в безопасности. Ведь если кто-то осмелится воровать деревья, то они завоняют весь дом злоумышленнику. Владелец говорит, что в таком "украшении" нет ничего плохого, ведь гной подпитает елки, а весной дождь смоет все остатки. Для отпугивания злоумышленников он использовал три тачки навоза и навозной жижи, а также ведро извести.

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