Обращение президента Украины, в частности, касалось противостояния российским захватчикам.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. В своем обращении он вспомнил важнейшие события в нашей стране, которые произошли за прошедший год.

Зеленский выразил гордость за украинский народ, который демонстрирует невероятную смелость, силу и единство в борьбе за свободу и независимость.

Президент напомнил, что 30 декабря из российского плена удалось вернуть 189 украинцев.

"1358 человек за этот год. 3956 украинцев за это время. И я называю не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждый из них - это человек, наш человек, очень важный человек. И с возвращением каждого мы возвращаем в Украину жизнь", - поделился он.

Зеленский отметил важность восстановления справедливого мира в нашей стране, а также поблагодарил защитников, волонтеров, партнеров Украины и всех, кто поддерживает страну в условиях войны.

"Ребята, сбившие за этот год 1310 крылатых и баллистических ракет, 7800 иранских "шахедов". Браво! Гордость! Спасибо! Мы прошли этот год вместе. Преодолевали вместе все, что приносил 2024-й. Победы и неудачи. Радости и вызовы. Слезы счастья, когда нам удавалось. И слезы боли, когда нас ранили - в сердце", - добавил он.

Помимо этого президент вспомнил циничные обстрелы российских захватчиков. В частности, как в июле россияне нанесли ракетный удар по "Охматдету".

"Так бьют слабаки и трусы. И мы никогда не забудем эти детские глаза. И мы никогда им этого не простим! Когда зло несет смерть, наш ответ - живая цепь. Так выглядит сила украинцев. И это наше единство было заметно из космоса. Его видел Бог. Видел, какие у нас люди. Какие у нас дети. И я не забуду те невероятно взрослые и сильные глаза мальчика из "Охматдета". Сколько в нем жизни, энергии, достоинства! И насколько один этот ребенок сильнее Путина! Насколько все наши дети сильнее всего их зла", - заявил он.

Зеленский добавил, что в 2024 году украинские военные стали использовать больше отечественного вооружения. По его словам, 30% всего, что в уходящем году было у защитников на поле боя - было сделано в Украине.

"И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей. И я горжусь, когда весь год, встречаясь с ними, слышу: они счастливы, что нужны Украине. И что Украина снова строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА за год. Заставляет врага учить украинский. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это - наши ракеты. Украинские. "Гор", "Вампир", "Колибри", "КАМИК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Все это - наши дроны. Украинские. И все это - наши аргументы, аргументы для справедливого мира", - подчеркнул он.

Также президент упомянул и украинцев, которые выехали из страны из-за войны:

"Я знаю: за этим столом будут все наши люди. Те, кто сейчас за границей, но сохранили Украину в себе. Поэтому сегодня в первую минуту нового года в Варшаве, Нью-Йорке или Буэнос-Айресе будет звучать "Ще не вмерла…". В Берлине, Праге или Токио сегодня скажут: "Слава Украине!" И мир ответит: "Героям слава!"".

Также президент заявил, что США решительно поддерживают Украину.

"Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире, - в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном: "Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путин не должен выиграть. Украина победит"", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что верит в то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет и сможет принести мир в Украину. Он верит, что вместе со Штатами наша страна сможет остановить российского диктатора Владимира Путина и завершить войну.

"Потому что это не уличная разборка, где надо утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. И я верю, что мы вместе с США способны на эту силу. Принудить Россию к справедливому миру. То есть не забыть и не обнулить все, что совершила Россия. Буча, Еленовка, Авдеевка, все наши уничтоженные города и села. Вот почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнем с чистого листа". Потому что счет не 0:0. На счету - тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия", - добавил он.

Помимо этого Зеленский поблагодарил и других партнеров Украины.

"Я благодарю всех, кто в этом году был рядом с нами. Наших партнеров, союзников, друзей, лидеров. Действительно лидеров. Не потому, что так принято обращаться, а которые доказывают свое лидерство делом. Кто не боялся приезжать в Украину, зная, как ценно видеть, что мы бок о бок. С кем несмотря на расстояние и разницу во времени мы работали, находили решения и получали результаты. "Петриоты", "айрисы", "насамсы", "атакамсы", F-16, "скальпы", "шторм шедоу". Чешская инициатива и миллион снарядов. Датская модель и сотни миллионов в наше отечественное производство. 27 соглашений по безопасности и 40 миллиардов на поддержку нашей армии. Европейский Союз и 50 миллиардов на поддержку нашей экономики. "Большая семерка" и решение о 50 миллиардах долларов замороженных российских активов. Это наша большая международная работа. Это наша большая международная победа. Спасибо партнерам, спасибо вам за это, спасибо команде. Армия, правительство, Офис, парламент, регионы, общины, волонтеры. Всем, кто делает нашу страну крепче внутри, заботится о людях", - сказал он.

В своем обращении Зеленский высказался о других странах, которые сейчас борются за свою свободу, как и Украина:

"И поэтому так важно сегодня поддерживать все народы, которые отстаивают свободу. Кто не отдает ее в Кишиневе. Кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, наступит день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!".

В конце своего обращения президент пожелал мира и единства для Украины в новом году.

Новогоднее поздравление президента Украины с 2024-м годом

В прошлом году в своем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что за 2023 год наша страна и украинцы стали сильнее. Он отметил, что за это время в Украине 6 тысяч раз звучали сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, президент желал украинцам тепла и здоровья.

"Тем, у кого есть родное сердце - пусть живут долго. Тем, кого потеряли - пусть останутся в сердце. Любимым - времени. Времени как можно больше. Детям - осуществление ваших желаний. Всем людям - человеческого счастья. А Украине нашей - победы и мира", - говорил он в своем обращение.

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